Zweimal siegte Stöttner, einmal Madlmayr

Mit einer wetterbedingten Programmänderung wurde am Wochenende in Gosau der Schüler-Landescup ausgetragen. So konnte der Riesentorlauf am Sonntag wegen der enormen Schneemassen nicht planmäßig stattfinden, stattdessen gab es einen dritten Slalom. Von den starken Schneefällen und den entsprechend schlechten Pisten ließen sich die Rennläufer der SU Böhmerwald aber nicht bremsen: Samuel Stöttner erzielte vor Lukas Madlmayr an den ersten beiden Tagen Bestzeit. Lukas Madlmayr schlug am Sonntag zu und verwies Samuel Stöttner auf den zweiten Platz. Bei den Mädchen war Anna Hülsmann für die SUB am erfolgreichsten. Sie erreichte an allen drei Renntagen den zweiten Platz.