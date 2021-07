Zweijährige bei Karambolage auf der B38 verletzt

Der Unfall, ausgelöst durch einen 79-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, passierte gegen 10:40 Uhr bei Waldburg: Der Pensionist, der mit seiner Ehefrau nach Freistadt unterwegs war, kam mit seinem Pkw über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einer jungen Mutter.

Der Pkw der 23-Jährigen, die mit ihrer zweijährigen Tochter und einem 28-jährigen Bekannten unterwegs war, schlitterte nahezu ungebremst in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Wagen eines Tschechen. Dessen Fahrzeug wurde über die Straßenböschung geschleudert und blieb dort stehen. Der Pkw des 79-Jährigen kam auf einem Güterweg zum Stillstand.

Die Mutter und Tochter wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kepler Universitätsklinikum Med Campus IV nach Linz gebracht. Die beiden tschechischen Staatsangehörigen wurden mit leichten Verletzungen in das Klinikum Freistadt eingeliefert. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.