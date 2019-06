Zweifel an neuer Mauthausener Brücke

Vor dem Verhandlungsbeginn für die Trasse einer neuen Donaubrücke dürfe es kein Tabu geben. "Warum müssen wir den ganzen Verkehr nehmen?", fragt der Sankt Valentiner VP-Stadtrat Andreas Pum angesichts 20.000 Kfz täglich, die jetzt schon bei Mauthausen die Donau überqueren. Wenn die Verkehrslast mit den Trassen, die nun vorgelegt wurden, nicht geringer wird, müsse man den Brückenneubau, der 500 Meter stromabwärts errichtet werden soll, wieder von Neuem hinterfragen, sagt der ehemalige Landtagsabgeordnete und Bundesrat.

Großräumiges Verkehrskonzept

Die Landtage von NÖ und OÖ haben die Großbaustelle zwischen den Donauufern schon – oder nach 20 Jahren Tauziehen endlich – befürwortet und beschlossen. Beiderseits hat man im Grundsatz festgehalten, die Finanzierung von 125 Millionen Euro gemeinsam aufzustellen und dann ehest mit dem Bau zu beginnen. Der Notwendigkeit einer besseren Anbindung der Verkehrsströme aus dem Mühlviertel hat sich auch die Sankt Valentiner Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr (SP) gebeugt. In der Landtagssitzung vom 20. September sagte sie, sie heiße den neuen Brückenschlag gut. Dennoch brachte sie einen Resolutionsantrag ein, dass endlich einmal auch ein großräumigeres Verkehrskonzept vorgelegt werde, das etwa auch einen neuen Autobahnzubringer zur A1 beinhaltet. "Was jetzt auf dem Tisch liegt, ist nicht akzeptabel", so Suchan-Mayr.

Keinen Begeisterungssturm lösten die Projektunterlagen auch im Gemeindeamt von Sankt Pantaleon-Erla aus. Aus Sicht von Bürgermeister Rudolf Divinzenz (VP) gibt es nur eine erträgliche Version: Die westlichste Trasse beim Ennskanal und dem OMV-Tanklager wäre die am wenigsten schädliche. St. Valentins Stadtrat Pum bringt den Klimaschutz ins Spiel: "Die Ostvariante jedenfalls, bei der viel Ackerland zerschnitten und Boden versiegelt wird, entspricht nicht mehr dem Zeitgeist."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at