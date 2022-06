Zwei Verletzte bei Sturz mit E-Bike und Motorrad

In Kleinzell fuhr eine 58-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach mit ihrem E-Bike auf dem Güterweg Weigelsdorf bergab in Richtung Weigelsdorf und verriss dabei den Lenker. Es überschlug die Frau in Fahrtrichtung und sie prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den hausärztlichen Notdienst wurde die 58-Jährige mit dem Rettungshubschrauber "Europa3", in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.

In Bad Leonfelden fuhr eine 48-jährige Linzerin in Unterlaimbach auf der B126 mit ihrem Motorrad von Tschechien kommend in Fahrtrichtung Bad Leonfelden. Dabei übersah sie, dass der vor ihr fahrende 60-jährige Ehemann sein Motorrad wegen vor ihm fahrenden Radfahrern und einem dahinterfahrenden Pkw abbremsen musste und fuhr trotz Vollbremsung auf das Motorrad ihres Ehemannes auf. Dadurch kamen beide zu Sturz, wobei die Frau schwer verletzt wurde. Sie wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Freistadt eingeliefert.