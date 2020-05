Zwei Verletzte bei Motorradunfällen im Mühlviertel

Im Gemeindegebiet von Herzogsdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) kollidierte ein 32-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagvormittag mit einem einbiegenden Auto. Der Mann aus dem Bezirk Freistadt wurde verletzt und von der Rettung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht. Die Pkw-Lenkerin, eine 22-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach, überstand den Unfall unverletzt, teilte die Polizei am Abend mit.

Ebenfalls im Krankenhaus endete eine Ausfahrt für einen 60-Jährigen aus dem Bezirk Perg. Der Mann dürfte im Gemeindegebiet von Baumgartenberg (Bezirk Perg) in einer Kurve eine Gehsteigkante übersehen haben. Er kam zu Sturz und blieb im Straßengraben liegen. Der Verletzte wurde ins Klinikum Mostviertel nach Amstetten gebracht, hieß es von der Polizei.

