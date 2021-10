Zwei Verletzte bei Autounfall, Familie blieb unverletzt

Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt lenkte kurz vor 18 Uhr seinen Pkw auf dem Zubringer der Tragweiner Straße von Pregarten kommend Richtung B 124. Am Beifahrersitz saß sein 19-jähriger Sohn, auf der Rücksitzbank die 57-jährige Gattin sowie seine 17-jährige Tochter. Bei einer Kreuzung hielt er zuerst an und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein, um nach Tragwein abzubiegen.

Zeitgleich war eine 18-Jährige aus dem Bezirk Freistadt mit ihrem Auto auf der B 124 unterwegs. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der 66-jährige Lenker wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit einer Bergeschere herausgeschnitten werden. Ein Notarztteam brachte ihn in ein Krankenhaus nach Linz. Die Lenkerin musste ebenfalls ins Krankenhaus. Die Familie des Mannes überstand den Unfall unverletzt.