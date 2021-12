Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß auf der B3

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr in der Gemeinde Perg, im Ortschaftsbereich Weinzierl. Ein Lieferwagen und ein Pkw stießen aus noch ungeklärter Ursache auf der Donau Straße zusammen. Beide Lenker, ein 49-jähriger Linzer und ein 48-jähriger Leondinger, erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Wegen der Aufräumungsarbeiten war die B3 stundenlang gesperrt.

Erneut schwerer Verkehrsunfall auf der B3 Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄT (TEAM FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄT)

Erst am vergangenen Wochenende war eine 60-jährige Zeitungs-Zustellerin unweit der jetzigen Unfallstelle ums Leben gekommen.