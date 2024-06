Zwei Stockerlplätze für Höller im Waldviertel

Mit wertvollen Punkten für die heimische Staatsmeisterschaft und die FIA-Zentraleuropa-Meisterschaft ging für Alois Höller das Rallycross-Wochenende im Waldviertel zu Ende. Weil es zwei Rennen an zwei Tagen gab, war die Belastung für Mensch und Maschine besonders hoch. Die Piste von Fuglau bei Horn ist seit jeher eine der Paradestrecken des Mühlviertler Rekordmeisters. Nach Siegen in den letzten drei Rennen im Waldviertel lag diesmal die Favoritenrolle aber beim amtierenden Zentraleuropa-Meister Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta) aus Polen. "Der hat so viel Leistung eingebaut, da hab ich unter normalen Umständen keine Chance", meinte der Götzendorfer nach den Vorläufen am Samstag. Bis dahin war es für den Rubble-Master-Piloten ein turbulenter Renntag: Eine gebrochene Antriebswelle im ersten Vorlauf, ein platter Reifen nach einem Kontakt mit einer Mauer im zweiten. Ein problemloser dritter Vorlauf brachte den zweiten Platz, ehe der Ford-Fiesta-Pilot nach einem Frühstart zweimal durch die Joker-Lap musste.

Nachdem seine Hauptkonkurrenten Gerald Eder (Skoda Fabia) und Roland Rohrer (Mitsubishi Lancer) aneinandergerieten, holte Höller erneut den zweiten Platz und ging von ebendiesem auch in das große Finale. Dort erwischte Höller einen guten Start und folgte Staniszweski wie ein Schatten. In der dritten Runde musste Höller dann etwas abreißen lassen: "Ich habe den vierten Gang nicht richtig reingebracht und dabei rund eine Sekunde verloren, danach wollte ich den Platz einfach sicher nach Hause fahren."

Der Sonntag begann mit einem Sieg im ersten Vorlauf turbulent. "In der ersten Kurve kam es zu einer kleinen Kollision mit Staniszewski, dabei hat sich der Pole wohl die Radaufhängung gebrochen", erklärte Höller aufgeregt nach dem Lauf. In weiterer Folge war aber kein Kraut gegen den amtierenden Zentraleuropa-Meister gewachsen. Höller holte jeweils zweite Plätze – so auch im Finale. "Wir haben an diesem Wochenende das Plansoll erreicht und wertvolle Punkte für beide Meisterschaften eingefahren. Gerald Eder konnten wir wieder ein Stückchen distanzieren", zog der Rekordmeister zufrieden Bilanz.

Der nächste Lauf geht für Höller Mitte Juni im tschechischen Sedlcany über die Bühne.

