Zwei Sattelschlepper voller Lebensmittel für Flüchtlinge

"Nachdem wir schon mit der Aufnahme von Waisenkindern in unserem Reha-Zentrum in St. Georgen im Attergau geholfen haben, ist es uns ein Anliegen, auch den vielen Kriegsflüchtlingen direkt vor Ort mit einer wirksamen Hilfe unter die Arme zu greifen. Der Zusammenhalt und die Unterstützung von Unternehmern und Privatpersonen ist einmalig", sagt Firmenchef Wolfgang Hochreiter zu der Aktion. Bei dieser kooperiert er mit den Firmen Spitz, Rauch Fruchtsäften und dem Ehepaar Mörtl aus Innerschwand. Dieses hat die Hilfsaktion "The Pink Sparrows for Ukraine" ins Leben gerufen und bereits Anfang März einen Hilfstransport an die Grenze durchgeführt. Gemeinsam wurde eine große Hilfslieferung auf die Beine gestellt, bei der mehrere Tonnen Lebensmittel und Getränke in die Flüchtlingscamps gebracht wurden. Zahlreiche Paletten unterschiedlicher Produkte aus dem Hochreiter-Lieferprogramm wurden so ebenso nach Polen gebracht wie Paletten mit Fruchtsäften und Süßwaren. Die Logistik wurde mit "The Pink Sparrows for Ukraine" abgestimmt, die ihrerseits mit rund 16 Freiwilligen und mehreren Kleinbussen Medikamente und medizinisches Equipment in die Flüchtlingslager und auf dem Rückweg Personen nach Österreich transportierten.

Die beiden Sattelfahrzeuge für die Lebensmittellieferung wurden von der Hochreiter Lebensmittelbetriebe GmbH samt Lenkern kostenlos zur Verfügung gestellt. In Bad Leonfelden halfen auch die engagierten Hochreiter-Mitarbeiter tatkräftig mit, allen voran Willi Hochreiter, der schon die Unterbringung der Waisenkinder koordinierte.