Zwei Podestplätze für Kilian Kehrer

Beim Sprintbewerb in der freien Technik erreichte der Mühlviertler im 60 Starter umfassenden internationalen Teilnehmerfeld den Einzug in das Viertelfinale und damit den zweiten Platz in der Österreichwertung.

Noch besser schnitt Kehrer beim Klassisch-Rennen über 10 Kilometer ab: Nach einem extrem starken Auftritt lief er als Erster über die Ziellinie. Das Potenzial des jungen Manns aus Aigen-Schlägl blieb auch im ÖSV nicht verborgen: Kilian Kehrer gehört seit Kurzem zum Perspektivteam Langlauf.