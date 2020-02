Zwei Perger leisten Hilfe zur Selbsthilfe an einem der entlegensten Orte der Welt

Die gebürtige Pergerin Elisabeth Marth (geborene Haslhofer) und der langjährige Obmann des Perger Fotoclubs, Josef Gusenbauer, zeigen in einer interessanten Multivisionsschau, wie Hilfe zur Selbsthilfe in einem der abgelegensten Teile der Welt erfolgreich funktionieren kann. Im Mittelpunkt steht dabei ein Projekt zur Entwicklungszusammenarbeit, das die beiden in Tungri, einem kleinen Dorf im indischen Himalaya, ins Leben gerufen haben.

Während des Winters, der in Tungri zumeist sieben Monate dauert, ist das Dorf praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Damit sind die Bewohner auch gesundheitlich völlig auf sich selbst gestellt. Eigentlich harmlose gesundheitliche Probleme können sich vor diesem Hintergrund schnell zu lebensbedrohenden Situationen ausweiten. Einzig im Jänner und Februar ist es möglich, in einem fünftägigen Gewaltmarsch bei minus 20 Grad auf dem brüchigen und gefährlichen Eis des wilden Zanskarflusses in dieses Gebiet zu gelangen.

Zusammen mit fünf Schweizer Ärztinnen und Ärzten sowie mit einheimischen Krankenschwestern hat die Gynäkologin Elisabeth Marth ein lokales "Rescue-Team" aufgebaut, das die Situation für die Einheimischen deutlich verbessert.

Atemberaubende Bilder und Filmsequenzen über diese Arbeit im Himalaya bei zum Teil extrem lebensfeindlichen äußeren Bedingungen entführen in ein Land, das man so nicht kennt. Die Fotos zeigen unter anderem den Marsch auf dem gefrorenen Zanskarfluss, den Aufbau des Hilfsprojektes sowie seine Weiterführung. "Ich durfte im vergangenen Sommer dieses Ärzteteam begleiten und habe versucht, mit sehr persönlichen Fotos einen Einblick in das dörfliche und familiäre Leben der Menschen in diesem abgelegenen Dorf in Zanskar zu geben", sagt Josef Gusenbauer.

Multivisionsschau gibt Einblick

Ihre audiovisuelle Reise entlang des Dachs der Welt präsentieren Marth und Gusenbauer morgen, Mittwoch, im Marktstadl Baumgartenberg sowie übermorgen, Donnerstag, im Pfarrsaal Mitterkirchen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Sämtliche Einnahmen aus den freiwilligen Spenden der Besucher fließen in dieses Hilfsprojekt.