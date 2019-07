Zwei Mühlviertler Schulen übernehmen eine Vorreiterrolle bei NMS-Reform

Als "Rückkehr der Leistungsgruppen" wurde im vergangenen Herbst die vom damaligen Bildungsminister Heinz Faßmann vorgestellte Reform der Neuen Mittelschulen aufgenommen. Demnach werden in den Gegenständen Deutsch, Englisch und Mathematik die beiden Leistungsniveaus "Standard" und "Standard AHS" die bisherige Unterteilung in grundlegende und vertiefte Allgemeinbildung ablösen. Ab dem Schuljahr 2020/21 soll diese Neuerung in die Umsetzung gehen.

Bereits ein Jahr früher, also schon nach den am Freitag beginnenden Sommerferien, führt die NMS Mauthausen als Pilotschule dieses Modell in einem Schulversuch ein – ebenso die NMS Oberneukirchen. "Wir sind stolz darauf, dass wir als Pilotschule in der Bildungsregion Perg an diesem Schulversuch des Ministeriums teilnehmen können", sagt Mauthausens Schuldirektorin Sabine Bauernfeind. "Das Lehrerteam hat für diese rasche Umstellung einiges an Mehrarbeit geschultert, aber wir sind davon überzeugt, dass wir damit die optimale Förderung und Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler erzielen können."

Ab der sechsten Schulstufe werden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik zwei Gruppen gebildet, die sich an den Leistungsniveaus der Kinder orientieren. Wichtig ist, dass eine einmal gefällte Zuteilung nicht auf ewig in Stein gemeißelt bleibt. Wer sich im Leistungsniveau "Standard" sehr gut entwickelt, kann also in "Standard AHS" aufsteigen. Umgekehrt ist dies bei einem Leistungsabfall natürlich ebenso möglich. Im Leistungsniveau "Standard" stehe das Fördern im Mittelpunkt. Bauernfeind: "Da brauche ich beispielsweise in Mathematik keinen Kathetensatz abzuprüfen. Hier sind die grundlegenden Rechnungsarten wichtig. Und da können in Zukunft auch schwächere Schüler einmal ein Gut oder Sehr gut erreichen. Für die Motivation ist das ungemein wichtig. Im Leistungsniveau Standard AHS werden wir aber, wie der Name schon sagt, Unterricht auf AHS-Niveau anbieten. Damit wird es auch für leistungsstarke Schüler spannender."

Die NMS Mauthausen hatte zuletzt aufgrund starker Konkurrenz benachbarter Gymnasien markante Einbußen bei den Schülerzahlen zu verzeichnen. Mit der Vorreiterrolle bei der NMS-Reform versucht man nun, wieder mehr Schüler und Eltern für einen Schulbesuch in Mauthausen begeistern zu können.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at