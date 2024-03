Zwei Mühlviertler Duelle in der Landesliga

Letztes Wochenende war Landesligist Schwertberg ganz knapp dran am ersten Sieg im Frühjahr. Titelkandidat Donau Linz gelang aber in der Nachspielzeit noch der 1:1-Ausgleich. Morgen im Mühlviertel-Duell gegen die SPG Katsdorf soll nun der erste Sieg her. "Die Leistung gegen Donau Linz war über weite Strecken enorm stark", war Schwertbergs Trainer Wolfgang Gruber sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Wir wissen aber auch, dass es in Katsdorf nicht leichter wird, wir wollen unbedingt den ersten vollen Erfolg", so Gruber. Nach dem Fehlstart gegen Putzleinsdorf sieht er sein Team auf dem richtigen Weg. "Gegen St. Ulrich und Donau war die Performance gut, wir haben aber leider schon einige Ausfälle, die Jungen machen die Sache aber toll." Das zweite Mühlviertel-Duell steigt morgen in Putzleinsdorf, die Mujkanovic-Elf kann mit einem Heimsieg bis auf einen Punkt an Gegner Naarn heranrücken. Tabellenführer Rohrbach-Berg hat Viktoria Marchtrenk zu Gast. Den vierten Sieg im vierten Rückrundenspiel peilt St. Martin im morgigen OÖ-Liga-Spitzenspiel gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming an. Trainer Andreas Luksch: "Wir können hier wieder nur gewinnen, sind Außenseiter, aber sehr heimstark. Wollen unsere Serie an ungeschlagenen Spielen weiterführen." In der Bezirksliga Nord hat der SV Freistadt den Patzer von Herbstmeister Eferding ausgenutzt und drei Punkte aufgeholt. Morgen wartet aber in Lembach ein schweres Spiel auf die Truppe von Oliver Traxler.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper