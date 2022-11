Vor fast genau einem Jahr, am 4. Dezember, verlor Österreichs Motorsport mit dem Alberndorfer Rene Hofer, bereits mit 19 Jahren erfolgreich in der Motocross-WM unterwegs, bei einem tragischen Lawinenunglück sein bisher größtes Talent. Ein Schlag, von dem sich die heimische Szene bis heute nicht wirklich erholt hat. Doch zwei Mühlviertler Crosser zeigten im heurigen Jahr, dass mit ihnen in den kommenden Jahren weiter zu rechnen ist.