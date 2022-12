Zwei Monate zwischen Armut und Kinderlachen

Wie er über die Initiative "Go Fishnet" die Möglichkeit bekam, Waisenkindern in Kenia zu helfen, darüber erzählt Jakob Winter am kommenden Dienstag (19 Uhr) bei einem Vortrag im Green Belt Center Windhaag.

Der junge Mühlviertler verbrachte zwei Monate in Kenia und kann aus dieser Zeit allerhand spannende, lustige und traurige Begebenheiten weitergeben. "Die zwei Monate zwischen Armut, dankbarem Kinderlachen, tropischem Wetter und einer völlig anderen Kultur waren sehr prägend", sagt Winter über seinen Aufenthalt. Nun freue er sich darauf, seine Erfahrungen weiterzugeben und das Projekt "Go Fishnet" weiterhin zu unterstützen. Der Verein setzt sich in Kenia vor allem für Waisenkinder und bedürftige Menschen ein. Mit Unterstützung in den Bereichen Bildung, Einkommen, Landwirtschaft und Gesundheit wird den Menschen ein besseres Leben ermöglicht.

Nach dem Vortrag bleibt noch Zeit für Fragen aus dem Publikum sowie einen Plausch beim Buffet. Der Erlös dieses Abends wird an "Go Fishnet" gespendet.

