Zwei Mal bei Hochwasser evakuiert: Rotes Kreuz bekommt neue Ortsstelle

So soll die neue Dienststelle des Roten Kreuzes in Grein ab dem Jahr 2024 aussehen.

Wenn Helfer selbst von Katastrophen heimgesucht werden, ist Abhilfe gefragt. So geschehen beim Roten Kreuz in Grein. Nachdem die Ortsstelle sowohl 2002 als auch 2013 wegen Überflutung evakuiert werden musste, wird sie nun aus dem Hochwassergebiet abgesiedelt. Mitte 2024 soll das neue Gebäude bezogen werden. Bereits jetzt konnten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Gleichenfeier ? ausgerichtet von der ausführenden Baufirma Krückl aus Perg ? vor Ort ein Bild vom Baufortschritt und den neuen Räumlichkeiten machen.

Um dem Team ein ideales Arbeitsumfeld bieten zu können, in dem die Funktionalität gewährleistet ist, in dem sich die Helfer aber auch abseits ihrer Einsätze gerne aufhalten, wurde bei der Planung nichts dem Zufall überlassen. "Ein zehnköpfiges Team besichtigte andere Ortsstellen als Ideengrundlage, befasste sich mit aktuellen Bautrends und brachte alle Anforderungen, die an das neue Gebäude gestellt werden, auf Papier. All das wurde in enger Abstimmung mit dem Architekten und mehreren Planungsrunden umgesetzt", unterstrichen Bezirksstellenleiter Werner Kreisl und Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer bei der Gleichenfeier das Engagement der Greiner Rotkreuz-Familie.

Beim Neubau der Rotkreuz-Ortsstelle wird außerdem - auch dies ein Wunsch der hier tätigen Mannschaft ? großer Wert auf eine nachhaltige, energieeffiziente und trotzdem sparsame Bauweise gelegt: Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe waren beispielsweise von Beginn an Teil der Planungen.

Seit März diesen Jahres wird fleißig an der neuen Greiner Rotkreuz-Dienststelle gebaut. Die Bauarbeiten gehen gut voran, sagt Ortsstellenleiter Martin Huber: "Wir sind aktuell sogar drei Wochen vor dem Zeitplan. Ich freue mich sehr, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll und ganz hinter dem Neubau stehen und sie bei der Gleichenfeier so großes Interesse an den Baufortschritten zeigen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper