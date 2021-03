Zwei Freunde, ihre E-Bikes und Mühlviertler Preziosen

KöNIGSWIESEN. Dem Virus auf dem Fahrrad entflohen sind Christian Jahn und Willi Wakolbinger in den vergangenen Monaten. In gut eingeübter Regelmäßigkeit haben sie Radtouren abseits der bekannten Routen in der Umgebung von Königswiesen unternommen. "Wir sind dabei an Plätze und Orte gelangt, die wir, obwohl wir hier leben, selbst noch nicht gekannt haben. Dabei konnten wir einmal mehr feststellen, wie wunderschön unserer Heimat ist", sagt Willi Wahlmüller und erinnert sich an idyllische Fahrten entlang des Naarnufers ebenso gerne wie an Ausblicke "vom Ötscher bis zum Untersberg".

Diese Erlebnisse möchten die beiden Freunde nicht für sich behalten, sondern mit Gleichgesinnten teilen. Deshalb fassten sie den Entschluss, ab April naturverbundene und radbegeisterte "E-Bike-Senior(innen)" zu gemütlichen Tagestouren einzuladen. Die Touren werden in ihrer Länge und Fahrbahnbeschaffenheit so geplant, dass auch weniger geübte Radfahrer – natürlich mit E-Bike – locker mithalten können. Wahlmüller: "Es geht uns nicht um Höhenmeter und Geschwindigkeit, sondern ums Genussradeln, bei dem wir einmal bei einem Teich haltmachen und hoffentlich auch bald wieder bei einem Wirt einkehren können." Mit jeweils drei bis acht Begleitern möchten sich Jahn und Wahlmüller dabei auf den Weg machen, um die Mühlviertler Alm zu erkunden. Gestartet werden die Touren jeweils etwa um zehn Uhr Vormittag beim Freizeitzentrum in Königswiesen. Die Rückkehr ist dann ungefähr um 16 Uhr vorgesehen.

Die Organisation der Touren und die Begleitung machen Jahn und Wahlmüller unentgeltlich. Beide würden sich aber über freiwillige Spenden für ein Projekt freuen, das beiden sehr am Herzen liegt: "Wir möchten mit diesen Beiträgen eine Musik- und Tanzschule für Kinder auf der Insel Bali unterstützen", sagt Christian Jahn.

Spenden statt Startgeld

Die Schule wird von einem balinesischen Ehepaar geführt, das er persönlich kennt. In dieser Schule werden Kinder aus sozial bedürftigen Familien im traditionellen Tanz (Legong) und in der Gamelanmusik unterrichtet. "Die Schule finanzierte sich in den vergangenen Jahren ausschließlich durch Aufführungen für Touristen. Der Ausbruch des Vulkans Agung und die Coronakrise haben nun aber den Tourismus auf Bali zum Erliegen gebracht, sodass auch die Existenz der Tanzschule gefährdet ist", schildert Jahn.

Wer an einer E-Bike-Tour interessiert ist, meldet sich bei Christian Jahn unter 0664/41 55 886 oder per E-Mail: wi.wakolbinger@ aon.at (lebe)

