Marianne Gusenbauer-Jäger (SP) machte 2009 in Schwertberg den Anfang, 2014 folgte in Luftenberg Hilde Prandner (SP). Seit Donnerstagabend steht mit Barbara Payreder erstmals auch eine VP-Politikerin an der Spitze einer Gemeinde im Bezirk Perg. Mit 15 Stimmen, einer Gegenstimme und drei Enthaltungen wurde sie vom Gemeinderat zur neuen Bürgermeisterin der 1700-Einwohner-Gemeinde Pabneukirchen gewählt.