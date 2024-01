Zwei erste Plätze für Robotik-Team

Bestens vorbereitet und bis in die Haarspitzen motiviert gingen die beiden Teams des Europagymnasiums vom Guten Hirten beim oberösterreichischen Regionalwettbewerb der "First Lego League" im Ars Electronica Center in Linz an den Start. Robotik-Teams erhalten bei diesem jährlich ausgetragenen Bewerb die Chance, ihre Programmier- und Designfähigkeiten in den Kategorien "Robot-Game" und "Roboterdesign" unter Beweis zu stellen.

Die beiden Robotik-Teams "Eurobot" und "Eurobot Rookies" der Unterstufe des Europagymnasiums hatten sich bereits seit Beginn dieses Schuljahres auf diese Herausforderung vorbereitet und blieben nicht nur oft länger in der Schule, sondern nutzten auch so manche Samstage für ein zusätzliches Training mit den von ihnen programmierten Lego-Robotern.

Ein Engagement, das beim Regionalwettbewerb belohnt wurde: Das Team Eurobot konnte mit seiner Teamfähigkeit und seinem Zusammenhalt überzeugen und holte sich den ersten Preis in der Kategorie "Grundwerte". Nicht weniger stolz kann das Team Eurobot Rookies auf seine Leistungen sein: Mit einem kreativen, aber auch technisch stabilen Roboter platzierten sich die Rookies im "Roboterdesign" ebenfalls an der Spitze der zwölf teilnehmenden Teams.

