Zwei Britinnen bezaubern im Dom des Machlands

Wenn die Sopranistinnen Angela Hicks und Penelope Appleyard die Bühne betreten, überzeugen sie ihr Publikum nicht nur stimmlich sondern auch mit ihrer Bühnenpräsenz, sagt Sean Maxwell. Der gebürtige US-Amerikaner ist Organist in Baumgartenberg und lernte die Britinnen bei einem Konzert auf der Insel kennen: "Ich habe ihnen erzählt, dass wir uns in Baumgartenberg sehr für alte Musik engagieren. Wie sich herausstellte, war Angela sogar schon einmal in der Region und zwar als Künstlerin bei den Donaufestwochen. Jetzt freut sie sich auf ein Wiedersehen."

Bei ihrem Auftritt im "Dom des Machlands" singt das Duo Werke von Händel, Purcell und Monteverdi. Beginn ist am 21. August um 20 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 12 Euro in der Raika Baumgartenberg oder mittels Überweisung auf das Konto des Kulturvereins: IBAN AT22 3477 7000 0072 1159