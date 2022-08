Zwei Archäologen halten Vortrag über Hallstattzeit

Am 13. August findet um 19 Uhr ein wissenschaftlicher Vortrag statt. Unter dem Titel "Hallstatt – Erforschung einer besonderen prähistorischen Gemeinschaft in den Alpen" geben Kerstin Kowarik und Hans Reschreiter vom Naturhistorischen Museum Wien Einblicke in die Erforschung des urgeschichtlichen Hallstatt und seiner Umgebung.