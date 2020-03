Zwei Ärzte nach Corona-Kontakt vom Dienst abgezogen: „Die Lage spitzt sich zu“

BEZIRK-ROHRBACH. Zwei Ärzte, die im Hausärztlichen Notdienst eingesetzt waren, wurden von der Behörde am Wochenende aus dem Dienstrad abgezogen. Rohrbachs Bezirks-Ärztevertreter Werner Stütz hat vor diesem Szenario schon in der Vorwoche im OÖN-Gespräch gewarnt: „Niedergelassene Ärzte kämpfen an vorderster Front. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in den Ordinationen tragen wir ein großes Ansteckungsrisiko“.

Die beiden Mediziner des HÄND hatten Kontakt mit Patienten, die sich später als Corona-Verdachtsfälle herausgestellten. „Damit hat sich die Lage für uns Ärzte und die Versorgung der Patienten zugespitzt“, kommentiert Bezirks-Ärztevertreter Stütz den Ausfall seiner beiden Kollegen. Er glaubt, dass dies erst der Beginn der Misere ist: „Man muss davon ausgehen, dass Infektionen bei den Hausärzten passieren werden und dann könnte es zu Problemen in der Versorgungsstruktur kommen.“ Er kritisiert auch, dass bislang keine Schutzausrüstung an die Hausärzte ausgegeben wurde. Zumindest: „Von der Firma Leripa haben wir 35 Schutzbrillen gesponsert bekommen“, sagt Stütz.

Glasscheiben schützen

In einigen Ordinationen wurden auch Plexiglasscheiben installiert. Außerdem gilt weiterhin, dass Patienten vor dem Besuch in der Praxis unbedingt anrufen sollen (bei Corona-Verdacht 1450). Überhaupt sollte man sich momentan gut überlegen, ob der Arztbesuch notwendig ist.

In Planung sei überdies ein eigenes Fahrzeug, mit dem Visitendienste für Corona-Patienten durchgeführt werden können.

Arbeiten im Blindflug

Kritik gibt es auch am Informationsfluss: „Ich verstehe absolut nicht, warum die Bürgermeister und Hausärzte der betreffenden Gemeinden nicht über positiv getestete Patienten informiert werden. Die Behörde hält alles unter Verschluss. Der Informationsfluss läuft nur über die Bevölkerung. Das führt dazu, dass wir die Situation direkt vor unserer Haustür nicht mehr einschätzen können“, sagt etwa Stefan Rebhandl, Allgemeinmediziner in Klaffer am Hochficht.

Regelungen einhalten

Das größte Risiko stellen die asymptomatischen Virusträger dar – also jene Menschen, die keine Symptome einer Erkrankung zeigen, das Virus jedoch in sich tragen und somit andere anstecken können. Umso wichtiger sei deshalb, dass die Ausgangsregelung eingehalten wird.

Schutzausrüstung bestellt

Ein Lichtblick für die Ärzte in den Praxen: Das Land OÖ hat mittlerweile eine große Beschaffungsaktion für medizinisches Verbrauchsmaterial gestartet. Es wurde die Produktion und Lieferung von Schutzmasken, Faceshields und Schutzoveralls sowie von Beatmungsgeräten beauftragt.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at