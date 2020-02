Zwei Abende mit geballter Kabarett-Unterhaltung

Paul Pizzera oder Lisa Eckhart haben ihn bereits gewonnen: Heute und morgen entscheidet sich, welcher Newcomer heuer den Freistädter Kabarett- und Kleinkunstpreis "Frischling" in Empfang nehmen darf.

Einmal mehr hat der Kulturverein Local-Bühne Freistadt vier aufstrebende Kabarett-Talente, die in der Region noch weitgehend unbekannt sind, eingeladen, eine Stunde aus ihrem Programm in Freistadt zu spielen. Den Beginn machen heute der Stand-up-Comedian Max Lenny und das auf Doppelconferencen spezialisierte Duo Marecek/Musner. Morgen werden die junge Schweizerin Isabel Meili sowie Mika Blauensteiner, die in ihrem ersten Soloprogramm "Miss Verständnis" alltägliche Geschichten mit Witz und Klugheit würzt, den Salzhof bespielen. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Dem Jurysieger winkt ein vom Kooperationspartner AK-Kultur-OÖ organisierter und finanzierter Auftritt in Linz.

