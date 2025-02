Zwei 13-Jährige in Wartberg bei Sturz mit E-Scooter verletzt

Der Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Eine Fahrt mit einem E-Scooter hat am Sonntag für zwei Freunde in Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) im Spital geendet. Die Burschen waren unerlaubter Weise zu zweit auf dem Gefährt unterwegs, als der Lenker auf dem Hacklberg die Kontrolle verlor. Der Roller geriet beim Bergabfahren ins Schlängeln, bevor beiden Burschen auf den Asphalt stürzten.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Während der 13-Jährige, der hinten gestanden war, mit leichten Verletzungen davon kam, wurde der junge Lenker schwer verletzt. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzt versorgt und dann per Rettungshubschrauber "Christophorus 10" ins Krankenhaus gebracht. Sein Freund kam per Rettung ins Spital, teilte die Polizei am Abend mit. Laut Straßenverkehrsordnung ist es nicht erlaubt, zu zweit auf einem E-Scooter zu fahren.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es am Hacklberg im Gemeindegebiet von Wartberg ob der Aist

