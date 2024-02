"Zwangsbeglückung mit dem elterlichem Betrieb ist sicher kein Erfolgsrezept"

Die breit aufgestellten Klein- und Mittelbetriebe bilden das Herz-Kreislauf-System des Wirtschaftsstandorts Oberösterreich. Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie familiengeführt sind. Weil viele davon in den kommenden fünf Jahren zur Übergabe anstehen, widmeten Wirtschaftskammer und Junge Wirtschaft im Bezirk Freistadt der erfolgreichen Betriebsnachfolge einen Themenabend.

"Für die vielen Familienbetriebe in unserem Bezirk kann nicht selten ein Familienmitglied als Nachfolger eingesetzt werden. Eine Zwangsbeglückung von Kindern mit einer Betriebsfortführung ist aber sicher kein Erfolgsrezept", sagt WKO-Bezirksstellenobmann Christian Naderer. Er rät Unternehmerinnen und Unternehmern, sich spätestens fünf Jahre vor einer geplanten Übergabe intensiver mit der Nachfolge zu befassen, um gemeinsam den optimalen Weg für die Nachfolge zu finden. Naderer: "Wer persönliche und wirtschaftliche Fragen rechtzeitig und richtig klärt, tut viel für ein erfolgreiches unternehmerisches Durchstarten mit einem bereits bestehenden Betrieb."

Respekt zwischen Generationen

Es gebe im Bezirk Freistadt viele gelungene Beispiele für Betriebsübernahmen, rät Juliana Gaffl, Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft, zum regionalen Netzwerken: "Von den konkreten Erfahrungen dieser Unternehmen können künftige Übergeber profitieren." Dabei zeige sich, dass dem gegenseitigen Vertrauen eine große Bedeutung zukommt. "Neben einer großen Portion Mut und Tatendrang, die unseren Unternehmern ohnehin in den Genen liegt, gehören bei einer Betriebsübernahme auch viel Respekt und Verständnis dazu," sagte Gaffl auf dem Informationsabend von Wirtschaftskammer und Junger Wirtschaft. Dabei informierten Experten die 55 Gäste zum Thema Unternehmensbewertung, Unternehmenskonzept und über WKO-Unterstützungsangebote. Unternehmerfamilien, die die Übergabe erfolgreich gemeistert haben, erzählten über ihre Herangehensweise und ihre persönlichen Erfahrungen.

Als Veranstaltungsort wählten Juliana Gaffl und ihre JW-Stellvertreterin Ines Trenda die Weglehner Holzbau GmbH in Rainbach aus. Denn auch hier ist die Übergabe des Betriebs von einer Generation zur nächsten ein aktuelles Thema. Der designierte Betriebsnachfolger Daniel Weglehner stellte den Gästen den erfolgreichen Familienbetrieb und dessen neue Gebäude vor. Vor allem aber gab er gemeinsam mit Vater Josef Weglehner Einblicke in den Übergabeprozess, den die Familie für den Betriebsstandort in Rainbach in die Wege geleitet hat.

