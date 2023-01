Zuversicht dominierte Eröffnung der Baumesse Mühlviertel

Bereits am ersten Messetag waren die drei Hallen gut besucht.

Auffallend optimistisch gaben sich Aussteller und Veranstalter am gestrigen Eröffnungstag der Mühlviertler Baumesse in Freistadt. Mehr als 120 Aussteller haben sich auf einer Fläche von knapp 6000 m² in den beiden Messehallen sowie einem eigens aufgestellten Zelt eingefunden, um Neues rund um die Themen Bauen, Wohnen, Gartengestaltung, Finanzierung und Energiesparen zu präsentieren. „Die zahlreichen Aussteller, aber auch die gute Resonanz bei den