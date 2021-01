Zuschuss zum Semesterticket

Wer den Hauptwohnsitz am Studienort gemeldet hat, bekommt das Semesterticket deutlich günstiger. Das Semesterticket für Studierende unter 26 Jahren kostet etwa in Wien 75 Euro, wenn man in der Bundeshauptstadt seinen Hauptwohnsitz hat. "Besteht aber am Studienort nur ein Nebenwohnsitz, steigen die Kosten auf 150 Euro pro Semester", rechnet Freistadts JVP-Chef Daniel Ziegler vor.

Doch die Mehrkosten lassen sich vermeiden, sagt Elisabeth Teufer, Bürgermeisterin von Freistadt: "Die Stadtgemeinde ersetzt ihren Studierenden diesen Differenzbetrag, wenn sie weiterhin in Freistadt mit Hauptwohnsitz gemeldet bleiben." Dafür muss ein Antrag gestellt werden, der auf der Gemeindehomepage heruntergeladen werden kann. Das ausgefüllte Formular, eine Inskriptionsbestätigung und eine Kopie des Semestertickets werden dann an die Stadtgemeinde geschickt.

