Zusatzbudget: Eisgraben auf der B38 wird saniert

„Aufgrund des Straßenzustands der B38 Böhmerwaldstraße wird diese in den Gemeindegebieten von Schenkenfelden und Hirschbach im Mühlkreis auf einer Länge von rund einem Kilometer saniert. Das Baulos ‚Instandsetzung Eisgraben‘ mit Gesamtinvestitionen von 440.000 Euro ist Teil des Oberösterreich-Plans für die Mobilitätsinfrastruktur und eines von 31 Projekten, die heuer zusätzlich umgesetzt werden“, sagte Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner. Die Arbeiten beginnen nächste Woche mit baulichen Vorarbeiten, welche unter Verkehr und damit ohne Sperre durchgeführt werden. Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten werden dann von Montag, 17. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 21. Mai, durchgeführt. Dafür ist eine Totalsperre mit einer großräumigen Umleitung über Reichenthal (L1483 Summerauer Straße und L1487 Waldburger Straße) notwendig.

Maßnahmen im Straßenbau beleben die heimische Konjunktur in doppelter Hinsicht. Denn es gehen im langjährigen Schnitt rund 80 Prozent aller Aufträge der Landesstraßenverwaltung an oberösterreichische Unternehmen. Etwa 19 Prozent österreichische Firmen werden beauftragt, und weniger als ein Prozent der Aufträge werden an ausländische Unternehmen vergeben.