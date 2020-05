Waren Lehrlinge in den vergangenen Jahren in der Wirtschaft händeringend gesuchte Nachwuchskräfte, so droht die Coronakrise nun auch den Lehrstellenmarkt zumindest kurzfristig durcheinanderzuwirbeln. Laut einer zur Monatsmitte veröffentlichten Studie von "Zukunft Lehre Österreich" sind österreichweit bis zu 10.000 Lehrstellen in Gefahr.