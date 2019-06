Zum Weltmilchtag reichten Rohrbachs Bäuerinnen Joghurt im Garten Eden

Es gibt allerlei Gedenktage im Jahreskreis. Anfang Juni ist ein solcher weltweit der Milch gewidmet. Und weil im Bezirk Rohrbach immer noch mehr Rinder als Menschen leben, ist hier die Milchwirtschaft ein großes Thema. Auch heuer wieder waren die Bäuerinnen des Bezirkes unterwegs, um zum einen auf das hochwertige Lebensmittel an sich und zum anderen auf die Bedeutung der Milchproduktion aufmerksam zu machen.

Maria Ammerstorfer und Bezirksbäuerin Hedwig Lindorfer beschenkten Besucher der Landesgartenschau in Aigen-Schlägl mit köstlichen Bio-Joghurts. In manchen Schulen des Bezirkes gestalteten Bäuerinnen eine Unterrichtsstunde zum Thema Milch und verwöhnten danach die Kinder mit einer ausgewogenen "Milchjause".

"Heimat im Einkaufskorb"

"Wer heimische Milch und Milchprodukte kauft, der legt nicht nur wertvolle Lebensmittel, sondern auch Heimat und Arbeitsplätze in den Einkaufskorb", ist die klare Botschaft von Bezirksbäuerin Hedwig Lindorfer anlässlich des Weltmilchtages. Die Milchproduktion ist nach wie vor eine der wichtigsten Einkommensquellen für Rohrbachs Bäuerinnen und Bauern. Die Haltung von Rindern gewährleiste eine flächendeckende Bewirtschaftung der Grünlandregionen. So werden die abwechslungsreichen Kulturlandschaften durch die bäuerlichen Betriebe gesichert und Erholungsmöglichkeiten für die Menschen geschaffen. "Müssten diese Leistungen von speziell bezahlten Arbeitskräften erbracht werden, dann wären die prägenden Grünlandflächen bald verwaldet und zugewachsen. Keine Gesellschaft könnte sich eine solche Pflege auf Dauer wirklich leisten", regt die Bezirksbäuerin zum Nachdenken an. Kühe prägen nicht nur die Mühlviertler Landschaft, sie geben auch Milch, ein Grundnahrungsmittel, das den Menschen mit vielen wichtigen Nährstoffen versorgt.

"In unseren Breiten nimmt die Kuhmilch eine wichtige Rolle in der Ernährung ein. Ihre Inhaltsstoffe sind enorm reichhaltig. Milch und Milchprodukte enthalten viel Kalzium und sorgen damit für gesunde Knochen und Zähne. Auch das Milcheiweiß gilt als hochwertig, für das Wachstum und den Muskelaufbau. Egal ob Groß oder Klein, Alt oder Jung, Sportler oder Genießer – für jeden gibt’s ein ,kuhles’ Produkt", brechen die Bäuerinnen eine Lanze für den wichtigen Nährstofflieferanten Milch.