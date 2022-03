Zum Styling abgeholt

Einkaufen in Rohrbach zahlte sich vor Weihnachten für einige doppelt aus: Wer "Münz-Pickerl" für einen Einkauf sammelte, nahm an einer Verlosung teil. Nun wurden die Gewinner ermittelt und die Preise übergeben. Verlost wurden drei Hauptpreise: Der erste Hauptpreis beinhaltete ein Styling mit Stylistin Klara Pöschl, Gutscheinmünzen im Wert von 500 Euro, eine Frisur und Make-up bei Klipp Rohrbach und einen 100- Euro-Gutschein von Schmuck Lederer. Gewinnerin Anna Schmidt aus Klaffer wurde zudem mit einem Ford Mustang Mach-e abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Der zweite Hauptpreis ging an Patrick Lindorfer aus St. Stefan-Afiesl. Der dritte Hauptpreis war ein Familien-Einkaufstag, eine 500-Euro-Gutscheinmünze und ein 150-Euro-Gutschein für eine Schokoverkostung von Chilis & C0. für Margit Lindorfer aus Arnreit.