Zum Sturm auf Tabellenspitze angesetzt

Ihren in den vergangenen Wochen gezeigten Aufwärtstrend setzten die Bundesliga-Damen der Mühlviertel Volleys auch bei den beiden Auswärtsspielen in Vorarlberg fort. Coach Lydia Trauner konnte dabei nahezu auf den kompletten Kader und damit mehr zur Verfügung stehende Taktikvarianten zurückgreifen.

Das machte sich gegen den Tabellenführer "blum VBC Höchst" bezahlt. Nach der weiten Anreise im ersten Satz noch etwas schaumgebremst unterwegs, fanden die Mühlviertlerinnen erst gegen Ende des Satzes ihren Spielfluss. Zu spät, um den Satzverlust zu verhindern. Doch im zweiten Satz zeigten die Oberösterreicherinnen richtig auf und gewannen 25:23. Der Gegenschlag von Höchst ließ nicht lange auf sich warten, und erneut gingen die Vorarlbergerinnen nach gewonnenem dritten Satz in Führung. Doch einmal mehr zeigten die Pergerinnen Kampfgeist: Mit dem Rücken zur Wand stehend holten sie den (26:24) Satzausgleich zum 2:2. Im fünften Satz gelang rasch eine Drei-Punkte-Führung, die bis zum Matchball (15:12) nicht mehr aus der Hand gegeben wurde.

Am Sonntag stand mit dem VC Raiffeisen Dornbirn ein laut Papierform leichterer Gegner auf dem Spielplan, doch da lief es für die Mühlviertlerinnen vom ersten Ballwechsel an ganz und gar nicht nach Wunsch. Schnell war man mit 0:5 im Hintertreffen, und so holten sich die Damen aus Dornbirn Satz eins. Wie schon am Vortag wogte die Partie hin und her. Perg glich aus, Dornbirn ging erneut in Führung, und Perg erzwang einen Entscheidungssatz, der dank eines Blitzstarts vier Punkte Vorsprung einbrachte, die man bis zum Schluss halten konnte.

Mit diesen vier erreichten Punkten behalten die Pergerinnen den zweiten Tabellenplatz hinter Höchst, das – bei gleich vielen Spielen – einen Punkt mehr hat. Sportchef Josef Trauner: "Ich möchte dem Team und den Coaches gratulieren. Trotz der Reisestrapazen haben sie sich in beiden Spielen zurückgekämpft und gewonnen."

Am kommenden Sonntag gibt es beim Rückspiel gegen Höchst die Chance, mit lautstarker Unterstützung der Fans die Tabellenführung in das Mühlviertel zu holen. Matchbeginn ist um 13 Uhr in der Donauwell-Arena Bezirkssporthalle Perg.

Jubeln durften am Wochenende auch die Herren 1 der Mühlviertelvolleys, die heuer ihre erste Saison in der 2. Bundesliga absolvieren und in der Heimhalle in Schwertberg vor begeisterten Fans gegen das Volleyballteam Roadrunners Wien einen souveränen 3:0-Heimsieg einfahren konnten. In der Tabelle rangiert das Team von Coach Günther Froschauer nach dem achten Spieltag auf dem siebenten Rang – bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.