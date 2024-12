Zum Jahresende wird es "A neichtl komot"

Unter er dem Motto "A neichtl komot" spielen am Freitag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr im Gasthaus zum alten Turm in Haslach 13 Musiker in drei Wirtshausstuben Blues, Folk, Country und Volksmusik einzeln und miteinander.

"A neichtl komot" ist eine von "sunnseitn Kultur-Arbeit" entwickelte Projektreihe, die 2017 ins Leben gerufen wurde. Das Ziel ist es, die Musik wieder ins Wirtshaus zurückzubringen. Nach dem großen Besuch 2023 im Gasthaus zum alten Turm haben die Veranstalter von "sunnseitn Kultur-Arbeit", der Haslacher Kulturverein KulturSpontan sowie die Wirtsfamilie Ortner heuer noch mehr Künstler eingeladen, um den Abend in entspannt erfrischender Atmosphäre genießen zu können. Musiziert wird in Vierergruppen in der Gaststube und in zwei weiteren Wirtsstuben.

Mit dabei sind Inga Lynch, Graf Lhotzky, Robert Höfler, Bernhard Kitzmüller, Wolfgang Pammer (alle Gitarre und Gesang), Günter Wagner und Wolfgang Pichler (Akkordeon), HG Gutternigg (Tuba und Potete), Werner Eder und Rudy Pfann (Kontrabass, Trommel, Gesang), Andreas Luger (Schlagzeug) und Gotthard Wagner (Geige).

Jeder ist eingeladen, selbst sein Instrument mitzunehmen, mitmusizieren und -singen ist ausdrücklich erwünscht. Zum Abschluss folgte die Jam-Session in der Gaststube. Der Eintritt ist grundsätzlich frei, allerdings wird eine Hutspende immer gerne gesehen.

