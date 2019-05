Zum 50er: Alles neu in der Berufsschule Rohrbach

Es war 1965, als ein engagiertes Team rund um den bereits verstorbenen Richard Brillinger angetreten ist, um in Rohrbach eine Berufsschule zu installieren. Bereits ein Jahr später wurde mit dem Bau am heutigen Standort begonnen. Vor mittlerweile 50 Jahren wurden dann schließlich die ersten Lehrlinge aus der Lebensmittelbranche aufgenommen. Schon zehn Jahre danach wurde aufgrund steigender Schülerzahlen ein Zubau nötig. 1000 Lehrlinge wurden in achtwöchigen Lehrgängen pro Jahr unterrichtet.

Frühe Digitalisierung

Der Fortschritt im Berufsalltag wird in Rohrbach seit der Gründung der Schule gelebt, und so hielt der erste Computer schon im 83er-Jahr Einzug in den Unterricht – die Schulverwaltung musste sich übrigens noch bis 1987 gedulden, ehe die Arbeit teilweise digital erledigt werden konnte. Neben Lehrlingen aus dem Einzelhandel werden mittlerweile auch Banken-Lehrlinge, Finanzdienstleister und Kaufleute anderer Branchen ausgebildet. Ein Drittel der Schüler stellt übrigens die Spar-Gruppe. Diese Spar-Akademie gibt es seit 2003.

Nicht mehr zeitgemäß

Während man mit den Inhalten der Schule zufrieden war, kam das Gebäudekonzept dann im neuen Jahrtausend doch schön langsam in die Jahre. 2007 trat Direktorin Pauline Sleska erneut mit einer Vision der Erneuerung an. Denn Konflikte in den engen Zimmern waren an der Tagesordnung – bei fünf Betten auf 20 Quadratmetern kein Wunder. Die Kästen waren auf dem Gang, und jeweils 35 Schüler teilten sich Bad und Klo. "Die Zeit des Umbaus war natürlich schon teilweise abenteuerlich", erinnert sich Sleska, die mittlerweile von Christiana Miller als Direktorin abgelöst wurde. "Wir hatten die Schüler im aufgelassenen und eilig adaptierten Altenheim in Haslach untergebracht. Da gäbe es tausend Geschichten zu erzählen", schmunzelte Sleska beim Eröffnungsfest. Mit einer Geschichte rückte sie dann doch heraus: "Weil in Haslach der Aufbahrungsraum der Pfarre saniert wurde, musste der Pfarrer auf die Kapelle im alten Altenheim ausweichen. Das gab vielleicht einen Schüleraufstand. Es ging dann sogar so weit, dass der Verstorbene im Altarraum der Kirche aufgebahrt werden musste."

Alles in allem habe sich die Zeit der Provisorien und das Warten dann doch ausgezahlt. Den jährlich 900 Schülern stehen nun moderne Räume für Unterricht und Freizeit zur Verfügung und auch das Internat ist nun zeitgemäß ausgestattet. Außerdem kamen zwei modern ausgestattete Medienräume hinzu, die als Klassenzimmer oder Veranstaltungsraum genutzt werden können.

Auch für die Angestellten an der Berufsschule brachte der Umbau viele Vorteile mit sich: Das Reinigungspersonal erhielt einen Sozialraum, der Lehrlingscoach ein eigenes Büro und die Schulärztin ein Arztzimmer. "Wir versuchen, pädagogische Konzepte in bauliche Form zu gießen. Das ist uns in Rohrbach recht gut gelungen", lobte Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander die gelungenen Umbauarbeiten. Sie strich vor allem die großartige Kooperation der Rohrbacher Schule mit der Wirtschaft hervor: "Als Wirtschaftsland Nummer eins müssen wir ein positives Wirtschaftsbild vermitteln. Das gelingt in Rohrbach ganz hervorragend."

