Zulauf ist ungebrochen stark: MÜK deckelt Mitgliederzahl

Zur Generalversammlung lud der Verein "Mühlviertel Kreativ" (MÜK) vergangene Woche in sein Vereinshaus in Freistadt ein. Seit der Vereinsgründung besteht der Vorstand aus Christa Oberfichtner (Obfrau) aus Gutau und Maria Ruhsam (Stellvertreterin) aus Neumarkt. Beide wurden bei der heuer fälligen Neuwahl in ihren Funktionen bestätigt. Ebenfalls auf weitere fünf Jahre bekamen die Rechnungsprüfer Doris Reichert und Josef Schmidt die einstimmige Bestätigung durch die anwesenden Vereinsmitglieder.

Die Rückschau auf die vergangenen fünf Jahre war vor allem geprägt durch das Jubiläum "Fünf Jahre MÜK". Im Oktober 2016 wurde das Haus für Kunst, Handwerk und Kulinarik in Freistadt eröffnet. Seither sind rund 100 Kunstschaffende aus dem Mühlviertel ganzjährig in der Galerie und im Verkaufsladen im Erdgeschoß und im ersten Stock präsent. Im zweiten Stock des Hauses werden Workshops und andere Veranstaltungen abgehalten. Dieses Programm wurde – wie überall – von der Pandemie jäh gebremst. Aber Oberfichtner und Ruhsam sind zuversichtlich, dass das MÜK eines Tages wieder in vollem Umfang aktiv werden kann.

Aktuell arbeitet der Verein an einem Leader-Projekt mit dem Titel "Erzählkampagne". Dabei werden die individuellen Werdegänge, Erfahrungen und Tätigkeiten der Mühlviertler Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker noch stärker sichtbar gemacht.

Für die kommenden Jahre hat sich der Vorstand vorgenommen, die jungen Kräfte im Verein besonders zu fördern und die Mitgliedszahl bei 100 aktiven Mitgliedern zu begrenzen. "Wir stoßen beim Platzangebot im Haus bereits an unsere Grenzen und wollen durch dieses Limit dafür sorgen, dass die ehrenamtliche Vereinsarbeit im Hintergrund auch in Zukunft gut bewältigt werden kann", betont Obfrau Christa Oberfichtner.

Plattform für Kreative

Der Verein MÜHLVIERTEL KREATIV ist eine Bühne für kunsthandwerklich tätige Menschen im Mühlviertel. Mitglieder sind Kunsthandwerker und -handwerkerinnen, Kunstschaffende, Kulinarikanbietende und Kulturarbeitende. Der Verein hat rund 100 Mitglieder, die sich durch eigene Kreationen in hoher handwerklicher Qualität auszeichnen.

Die Mitglieder des Vereins präsentieren sich auf der Internetseite www.muehlviertel-kreativ.at sowie bei gemeinsamen Ausstellungen und seit Oktober 2016 im MÜK-Haus in der Samtgasse Nr. 4 in Freistadt. Das rosarote Altstadthaus mit 450 m² Nutzfläche ist auch ein Treffpunkt für Kreativschaffende, die Workshops anbieten, für Gäste kochen oder diese mit Musik oder Lesungen erfreuen.