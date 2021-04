Zukunftsprogramm Nebelberg: 200 neue Arbeitsplätze und mehr Bürger

NEBELBERG. Schon in den vergangenen Jahren legte die Gemeinde Nebelberg eine bemerkenswerte Entwicklung hin. Vor allem das wachsende Arbeitsplatzangebot spülte Geld in die Gemeindekasse. Deshalb traf sich Bürgermeister Markus Steininger (SP) mit Georg Oberaigner, dem größten Arbeitgeber der Gemeinde, zum Zukunftsgespräch: "Für uns ist natürlich Oberaigner mit seiner Größe ein wichtiger Partner. Wir profitieren daher direkt vom Wachstum der Firma", erklärt der Bürgermeister, der ein ehrgeiziges Zukunftsprogramm verfolgt. "Wir haben ganz klare Vorstellungen, wo die Reise hingehen soll, streben die Steigerung der Einwohnerzahl um zehn Prozent an und wollen die Rahmenbedingungen für die Schaffung von 200 zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Gemeinde zur Verfügung stellen", sagt Steininger. Außerdem sei man auf dem besten Weg, Nebelberg zur digitalen Mustergemeinde auszubauen. Freilich ist man sich im letzten Punkt der starken Konkurrenz der Nachbargemeinde Kollerschlag bewusst. Doch was für eine Gemeinde gut ist, sollte schließlich für die gesamte Region kein Nachteil sein.

Vieles schon umgesetzt

"Wir sind schon in den vergangenen Jahren ein gutes Stück des Weges gemeinsam gegangen", sagt Steininger und verweist auf einen 50-prozentigen Zuwachs an Arbeitsplätzen. In den vergangen sechs Jahren konnten große Projekte wie die Sanierung der Ortsdurchfahrt Nebelberg, der flächendeckende Breitbandausbau und der Neubau des Feuerwehrhauses umgesetzt werden.

Starke wirtschaftliche Basis

"Einer der wesentlichen Faktoren für diesen Aufbruch ist eine starke wirtschaftliche Basis mit Kommunalsteuereinnahmen, die sich in Nebelberg sehr positiv entwickeln. Allein in den vergangenen sechs Jahren wurden 60 neue Arbeitsplätze geschaffen, die Kommunalsteuereinnahmen haben sich verdoppelt", freut sich Steininger.

200 Arbeitsplätze mehr

Um den geplanten Ausbau der Gemeinde mit neuem Siedlungsgebiet mit 13 Bauparzellen, der Erneuerung des Sportplatzareals und der Modernisierung des Amtshauses vorantreiben zu können, ist eine starke wirtschaftliche Basis notwendig. Deshalb lautet das gemeinsame Ziel, in Nebelberg 200 Arbeitsplätze zu schaffen. Das Konzept sieht vor, neue Betriebe in einem Betriebsbaugebiet anzusiedeln und ein Dienstleistungszentrum mit 220 Quadratmetern Büro- und Allgemeinflächen für Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmen im Dienstleistungsbereich anzubieten. Außerdem soll die Zusammenarbeit mit der Firma Oberaigner und anderen bestehenden Betrieben weiter gestärkt werden.

Digitale Schaukästen

"Mit dem Auszug der Feuerwehr aus dem Gemeindehaus sind Ressourcen frei geworden, die wir klug nutzen möchten", sagt Steininger und erwähnt einen Co-Working-Space. Im digitalen Bereich denkt er beispielsweise daran, alle Dörfer und Ortskerne mit Info-Screens auszustatten, die als digitale Schaukästen dienen sollen.