Zukunft des ehemaligen Wella-Areals präsentiert

Die Produktion von Haarpflegeprodukten der Marke Wella bot in Luftenberg über Jahrzehnte vielen Menschen Arbeit. Bis zu 70 Frauen waren in den 1970er und 1980er Jahren an der Herstellung von Haarsprays, Färbemitteln und Festigern beschäftigt. 1993 wurde der Standort stillgelegt.

Seither ist das Areal ob seiner attraktiven Lage vor allem ein Wohngebiet. Diese Nutzung soll nun um ein weiteres Projekt ergänzt werden. Bei einem gut besuchten Informationsabend im Forum Luftenberg präsentierten die Wohnbau 2000 als Eigentümerin des Geländes sowie Bürgermeisterin Hilde Prandner eine Bebauungsstudie der „Team M Architekten“. Die Studie sieht vor, dass auf dem ehemaligen Produktionsgelände Wohn- und Geschäftsflächen entstehen. Die Gemeinde sehe diese Entwicklung dieses Grundstückes generell sehr positiv, betonte Bürgermeisterin Prandner: „Da es sich hier um das letzte zu bebauende Grundstück in dieser Siedlung handelt, wollen wir dem Projekt durch die zentrale Lage auch eine gewisse Zentrumsfunktion zuweisen.“ Wie aus den Plänen hervorgeht, soll ein offener Erdgeschoßbereich mit Geschäfts- und Büroflächen mit Wohnungen sowie wertvollen Freiflächen kombiniert werden. „Das Konzept eröffnet die Chance, dass wir durchaus in größeren Zusammenhängen denken und die bereits bestehenden Siedlungen Luftenberg und Kutzenberg in die Nutzung miteinbeziehen“, sagte Bürgermeisterin Prandner. Außerdem lege die Gemeinde großen Wert auf eine gute Durchmischung zwischen leistbaren Miet- und Eigentumswohnungen.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden und zudem soziale, ökonomische und ökologische Aspekte in die Planung einfließen zu lassen, gab es schon einige Besprechungen im Raumplanungsausschuss, an denen auch Ortsplaner Architekt Gerald Steiner, Wohnbau-2000-Direktor Jörg Rigger und Architekt Wolfgang Steinlechner vom TEAM M teilnahmen. In dieser eingespielten Runde soll nun das Projekt weiterentwickelt werden.

