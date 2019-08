Zugewanderte Frauen lernen für das Leben

Das FrauenTrainingsZentrum von Alom bietet in Rohrbach seit zehn Jahren das Bildungsprogramm "Vielfalt nutzen lernen" für zugewanderte Frauen an. Für den nächsten Kurs, der am 16. September startet, sind noch Anmeldungen möglich. Dieses Basisbildungsseminar dauert fünf Monate und findet an vier Vormittagen in der Woche statt. Teilnehmerinnen erweitern dabei ihre Deutschkenntnisse, aber auch ihr Können am Computer und im Internet.

Außerdem gewinnen die zugewanderten Mühlviertlerinnen Kompetenzen, die für das Arbeiten und Leben in Österreich wichtig sind. Seit mehr als zehn Jahren wird die Basisbildung, die vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Land OÖ und dem Europäischen Sozialfonds finanziert wird, im FrauenTrainingsZentrum in Rohrbach-Berg angeboten. Im letzten Jahr besuchten Frauen aus Polen, Thailand, Ungarn, Philippinen, Irak, Mazedonien, Bosnien, Afghanistan, Syrien und der Türkei das kostenlose Seminar.

Die Anmeldung ist unter Tel. 07289/4126 (ALOM) möglich.