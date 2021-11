BEZIRK ROHRBACH. Die Schilderungen über fehlende Testangebote und lange Behördenwege mehren sich. Auch wenn nun ein Ausbau der Testangebote im Raum steht, war in den vergangenen Tagen für viele Rohrbacherinnen und Rohrbacher der Umgang mit der Pandemie nicht befriedigend.

Keine PCR-Testmöglichkeit

Ein OÖN-Leser schildert: "Nach einer kleinen Geburtstagsfeier wird die geimpfte Großmutter von der Familie verständigt, dass das Enkelkind an Corona erkrankt sei. Erster Antigen-Test ist negativ, einen Tag später stellen sich bei Oma Symptome ein. Mangels Möglichkeit zum PCR-Test folgt ein weiterer Antigen-Test – positiv! Ihr wird geraten, zu Hause zu bleiben und 1450 anzurufen. Dort meldet sich nur ein Band. Die Symptome werden stärker, die alleinstehende Siebzigjährige wählt den Ärztenotdienst. Beim Rückruf habe der Arzt mitgeteilt, sie möge doch 1450 anrufen und allenfalls ein fiebersenkendes Mittel nehmen. Einen Tag später erreicht sie unter 1450 jemanden und wird aufgefordert, zum PCR-Test zu kommen. Nach ihrer Schilderung, dass sie mit ihrem Zustand nicht das Haus verlasse, wird ihr zugesagt, dass wiederum einen Tag später eine Person zu ihr komme, um den PCR-Test vorzunehmen. Tags darauf wird sie wieder um einen Tag vertröstet." Der im Gesundheitssystem durchaus versierte OÖN-Leser ärgert sich darüber: "Obwohl die Fallzahlen rapide steigen und wir bereits fast zwei Jahre Pandemie hinter uns haben, kommt man bei 1450 nicht durch, es sind keine PCR-Teststationen eingerichtet, und PCR-Gurgeltests werden nicht angeboten. Ich halte dies für ein eklatantes Versagen des Landes."

Dies beweise auch ein zweiter Fall in seinem Umfeld: Eine Rohrbacherin erhielt am Sonntag (31. Oktober) die persönliche Nachricht, dass eine Person, mit der sie am Freitag zuvor Kontakt gehabt hatte, nun an Corona erkrankt sei. Die geimpfte Dame versuchte daraufhin, eine PCR-Teststation im Bezirk Rohrbach ausfindig zu machen. Natürlich fand auch sie nur das Angebot für Antigen-Testungen vor.

Angebot wird ausgebaut

"Wir werden ab nächster Woche in Lembach eine PCR-Teststraße anbieten und so das Angebot ausweiten", sagt Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner zu den angesprochenen Fällen. Man bemühe sich ständig, die Tests zeitnah durchzuführen. Darüber hinaus werden zur Eindämmung der Pandemie sämtliche Maßnahmen des Bundes und Landes genau umgesetzt und kontrolliert.

Der Appell bleibt allerdings stets derselbe: Die Bürgerinnen und Bürger sollen die breit aufgestellten Impfangebote wahrnehmen. Das wichtigste G sei eben das "Geimpft", wie es Gesundheitslandesrätin Haberlander ausdrückte. Auch die Einhaltung der geltenden Maßnahmen sei so wichtig wie eh und je. Hier ortete Bezirkshauptfrau Mitterlehner schon vor einigen Tagen einen gewissen "Schlendrian".