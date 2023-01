Zu warm: Sternstein stellt Betrieb vorläufig ein

"Aufgrund des anhaltenden Warmwetters sind wir gezwungen, den Betrieb vorläufig einzustellen", heißt es in einem Facebook-Posting der Sternstein Lifte. Man hoffe aber auf ein baldiges Comeback des Winters mit kalten Temperaturen und viel Schnee. Laut dem aktuellen Wetterbericht, dürfte sich diese Hoffnung aber nicht so bald erfüllen. Die Saison hatte man am 14. Dezember noch überaus zuversichtlich begonnen, denn aufgrund der kalten Temperaturen Anfang Dezember arbeiten die Beschneiungsanlagen auf Hochtouren. Von der weißen Pracht ist allerdings jetzt kaum noch etwas übrig.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Barbara Eidenberger Leiterin Online-Redaktion