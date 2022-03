Zu viele Bewerber: Stadt verloste zwei Baugrundstücke

ROHRBACH-BERG. Während es im Stadtamt für die ausgeschriebenen Posten zu wenige Bewerber gibt, stellen sich um verfügbare Baugründe mehrere Bewerber an. Dass macht Rohrbach-Berg erfinderisch: Die beiden letzten Baugründe in der Stadtgemeinde wurden kurzerhand per Los vergeben.

Für die Bauparzellen am Mitterweg gab es trotz der relativ stattlichen Grundstückspreise von mehr als 100 Euro pro Quadratmeter mehr als zehn Bewerber. Das Problem: „Alle waren ziemlich gleichwertig. Jede Entscheidung hätte also einen negativen Beigeschmack gehabt“, erklärt Bürgermeister Andreas Lindorfer (VP) die Zwickmühle der Verantwortlichen im Rathaus. Deshalb entschied man sich für eine Verlosung.

Denn auch nach der Vorauswahl waren noch zehn Bewerber übriggeblieben: Um Jungfamilien zu fördern, wurden Bewerber unter 35 Jahren bevorzugt. Auch ein gewisser Bezug zu Rohrbach-Berg sollte vorhanden sein, und ein Engagement in einem Verein habe auch nicht geschadet. So kam es bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag zur Ziehung der beiden Gewinner.

Bau muss begonnen werden

Diese müssen jetzt freilich innerhalb von drei Jahren mit dem Hausbau beginnen. „Ich hätte gerne mehr glücklich gemacht“, meint Lindorfer, „Das war die gerechteste Lösung, aber es wäre mir lieber, wir könnten Baugründe nach einem Vorauswahlverfahren vergeben.“

Baugrundstücke gesucht

Diese Verlosung sei der beste Beweis, dass Rohrbach-Berg mehr Baugrundstücke brauche. „Da stecken wir einfach in einer Zwickmühle, weil keiner Grund verkauft.“ Und die Raumordnung mache es den Stadtvätern zusätzlich nicht einfach.

Für Grundstücke in der Ortschaft Sexling sei Lindorfer aber zuversichtlich: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir diese zur Baureife bringen. Es liegt jetzt am Land, dass wir die Genehmigung bekommen.“ Hier würden 14 Bauparzellen entstehen. Damit möglichst viele der potenziellen Bauwerber zum Zug kommen, könnte sich Lindorfer verdichteten Flachbau, etwa durch Doppelhäuser, vorstellen. Die durchschnittliche Parzellengröße liege in Rohrbach-Berg ohnehin schon bei etwa 700 bis 800 m2. Auch die „Mobilmachung“ bestehender Baugründe müsse angedacht werden.