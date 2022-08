Zu Land, zu Wasser und in der Luft: Was die Einsatzkräfte alles beherrschen

Einen Tag zu organisieren, der Familien die Welt der Einsatzkräfte näher bringt: Diese Idee stand vor mittlerweile neun Jahren beim Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Schweinbach am Beginn der Planungen für einen "Tag der Einsatzkräfte". "Als wir dann gesagt haben, wir wollen die größte Veranstaltung dieser Art in Oberösterreich machen, wurden wir milde belächelt", erinnert sich Kommandant Christian Bötig.

Dieses ehrgeizige Ziel haben die Schweinbacher Feuerwehrleute mittlerweile erreicht, wie nicht nur die Programmvielfalt beim vierten "Tag der Einsatzkräfte" am Samstag unter Beweis stellte, sondern auch der Besucherzustrom: 6400 Menschen hatten sich am Bauhof-Gelände in Engerwitzdorf eingefunden, um spektakuläre Einsatzübungen am Boden, im Wasser und in der Luft mitzuverfolgen.

Neben dem Roten Kreuz, der Polizei und Rettungshundestaffeln präsentierten sich zahlreiche Sonderfahrzeuge der Feuerwehren und erstmals auch das österreichische Bundesheer. Die Firma Rosenbauer war mit ihrem Flughafenlöschfahrzeug "Panther" gekommen.

Den ganzen Tag über wurden stündlich Löschvorführungen sowie verschiedene Verkehrsunfälle abgearbeitet. Eine Suchhundevorführung und Abseilübungen der Höhenretter standen ebenfalls auf dem Programm. Für Feuerwehren und Atemschutztrupps wurde die Möglichkeit zur Heißausbildung in einem Brandcontainer geboten. Dabei konnten die Besucher den Trupps über einen Bildschirm bei der Arbeit zusehen. Der Tauchcontainer begeisterte vor allem die vielen jüngeren Besucher. Darüber hinaus gab es den gesamten Tag hindurch die Möglichkeit für Hubschrauberrundflüge. Die Feuerwehr Schweinbach freut sich bereits jetzt auf Anfang August 2025, wenn wieder zum Engerwitzdorfer Tag der Einsatzkräfte eingeladen wird.