Zu Ehren des heiligen Leonhard ziehen Ross und Reiter durch Sarleinsbach

An die 100 Reiter erwarten der Reiterverein und der Kameradschaftsbund Sarleinsbach, die in gewohnter Manier den Leonhardiritt organisieren. Damit wird dieser wieder einer der größten Brauchtumsritte in Österreich. Ross und Reiter ziehen durch den Ort bis zur Leonhard-Kapelle am Pfaffenberg, wo es eine Pferdesegnung gibt. Natürlich reist auch der Pfarrer traditionell per Ross zur Segnung an.

Neu ist heuer eine Prämierung: Die am weitesten angereiste Reitergruppe und die größte Reitergruppe werden mit einer Reiterjause belohnt.

Traditionell findet auch der Leonhardi-Kirtag an diesem Tag statt. Bewirtung bei Livemusik erfolgt im Reitersaal. Im Gemeindesaal gibt es Kinderdisco und Kinderschminken für die jüngeren Besucher.

