Zu Besuch im Newsroom der OÖNachrichten

Darüber haben sich die Führungskräfte der Raiffeisenbanken "Mühlviertler Alm" am vergangenen Dienstag sowohl in der OÖN-Druckerei in Pasching, als auch im Newsroom in den Promenaden Galerien in Linz informiert. Die Geschäftsleitung der Bankstelle Königswiesen – Herbert Zeitlhofer, Hubert Daniel und Franz Hackl (von links) – sowie ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Gemeinden Schönau, Liebenau, Mönchdorf, Pabneukirchen, Pierbach, St. Georgen/Walde, Unterweißenbach sowie Weitersfelden gewannen dabei einen guten Eindruck von der "Welt der Wörter". Die Fragen beantworteten OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein (vierte von links) sowie Herbert Achleitner, CFO der OÖNachrichten (rechts).