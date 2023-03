Zivilschutz bleibt weiter in der Hand eines Mühlviertler Feuerwehrmannes

Schon bisher hatten im oberösterreichischen Zivilschutzverband die Mühlviertler die Spitzenpositionen besetzt. Das ändert sich auch nach dem Wechsel in der Geschäftsführung nicht. Christian Kloibhofer ist seit Anfang März der neue Geschäftsführer des Zivilschutzverbandes Oberösterreich. Der Mönchdorfer (Bez. FR) folgt damit Josef Lindner aus Naarn (PE) nach, der die Geschäfte seit 2011 führte. Kloibhofer ist seit 2014 beim Zivilschutz tätig und war dort Projektleiter für Vorträge, die Zivilschutz-Kindersicherheitsolympiade und vieles mehr.

Blackout-Profi

Die Erstellung des Blackout-Notfallplans für die Gemeinden im vergangenen Jahr gehörte zu den besonderen Herausforderungen in der Zivilschutz-Karriere des 50-Jährigen. "Als langjähriger Kommandant der FF Mönchdorf gehört für mich das Helfen auch privat zum Alltag. Wenn aber jeder Bürger vorsorgt und sich auf Krisenfälle vorbereitet, dann sparen wir als Einsatzorganisationen Zeit und Arbeit. Mir und meinem Team liegt der Zivilschutz einfach im Blut, und ich freue mich, gemeinsam mit ihnen diese neue Aufgabe zu meistern", erklärt Kloibhofer. Das Zivilschutz-Fachwissen nutzt er außerdem für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Freizeit. Der OÖ Zivilschutz, allen voran Präsident Michael Hammer – als Altenberger ebenfalls ein Mühlviertler – zeigt sich erfreut über die Neubesetzung: "Mit Christian Kloibhofer ist der Zivilschutz in Oberösterreich in sehr guten Händen. Durch seine ehrenamtlichen Tätigkeiten bringt er umfassendes Sicherheitswissen ein, er kann auch in herausfordernden Zeiten, wie sie der Zivilschutz in den vergangenen Jahren erlebt hat, kräftig anpacken."

Hammer bedankt sich auch bei Josef "Tommy" Lindner, der mit seinen 65 Jahren in den Ruhestand geht: "Josef Lindner hat sich während seiner Zeit als Zivilschutz-Geschäftsführer dafür eingesetzt, dass der Verband den hohen Stellenwert erhält, der für die Arbeit in der Sicherheitsprävention notwendig ist." Der Naarner und ehemalige Bezirks-Feuerwehrkommandant von Perg hat in den vergangenen zwölf Jahren viele wichtige Projekte initiiert: Sei es das Zivilschutz-SMS, die Gründung des Netzwerkes "Sicheres Oberösterreich", die Entwicklung der Bevorratungstasche als Vorläufer für all die Sicherheitsprodukte, die es im ebenfalls neu gegründeten Zivilschutz-Shop gibt, das Notfallset für Schulen, der "STABS-Koffer" für alle Gemeinden oder auch die Entwicklung des Zivilschutzverbandes zur führenden Blackout-Beratungsstelle.

