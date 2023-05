Zittern hat ein Ende: Mauthausen bleibt erstklassig

Mit vereinten Kräften und einer dafür wohl auch notwendigen Portion Spielglück konnten die Mühlviertler diese sportliche Katastrophe gerade noch abwenden. Bei zwei Relegationsduellen gegen den Tabellenzweiten der zweiten Bundesliga, St. Veit/Hainfeld aus Niederösterreich, setzten sich die Mauthausener aber durch.

Das Hinspiel konnten die Mühlviertler mit 4:2 für sich entscheiden, wobei zwei Partien erst im Entscheidungssatz an Mauthausen gingen. Das Rückspiel eröffnete Ivan Hencl mit einem vorentscheidenden 3:2 gegen Bernhard Kranabitl. Bernhard Kinz-Presslmayer erhöhte gegen Thomas Coufal auf 2:0 und im Doppel Seite an Seite mit Martin Leonhartsberger auf 3:1, nachdem Philipp Schwab zwischenzeitlich den Ehrenpunkt der Niederösterreicher geholt hatte. Der junge Ivan Hencl setzte mit dem 3:0 über Thomas Coufal den erlösenden Schlusspunkt für Mauthausen.

Die Erleichterung über den abgewendeten Abstieg ist nicht nur bei Teamkapitän Bernhard Kinz-Presslmayer groß: "Es war eine unglaublich komplizierte Saison mit vielen Problemen." So habe sich Simon Oberfichtner eine Woche vor Beginn der Saison die Hand gebrochen und fehlte die ganze Hinrunde. Dann bremste die fehlende Spielberechtigung für Ivan Hencl aufgrund einer nicht geschriebenen E-Mail an die Bundesliga auch noch den Start in die Rückrunde ein. Nun gelte es, tief durchzuatmen und den Blick auf die kommende Saison zu richten: Bei der Abschlussfeier wird der Verein einen Neuzugang präsentieren, der das Trio Simon Oberfichtner, Martin Leonhartsberger und Bernhard Kinz-Presslmayer zu einem schlagkräftigen Quartett machen soll.

