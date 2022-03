Zimmerer-Lehrlinge errichteten für Tennisverein ein Gerätehaus

In ihrer Ausbildung absolvieren die Lehrlinge von Holzbaumeiser Buchner aus Unterweißenbach regelmäßige Lehrlingstage. Dabei wird bei sportlichen Aktivitäten – heuer beim Besuch des Kletterwalds auf der Hirschalm – der Teamgeist gestärkt und es entstehen auch Bauwerke zur gemeinnützigen Verwendung. In diesem Jahr bauten die Lehrlinge einen Geräteschuppen für die Tennissektion aus Königswiesen. Das Projekt war eine gute Gelegenheit für die jungen Zimmerer, zu zeigen, was sie können. Die Gerätehütte besteht aus einer Fichtenholzkonstruktion, die Außenschalung aus Lärchenholz.

Der gemeinsame Abbund sowie der Aufbau der Gerätehütte war vor allem auch eine Teambuilding-Aktion für die jungen Handwerker, weiß Buchner-Lehrlingscoach Philipp Katzenschläger: „Es ist immer eine gute Sache, Lehrlingen mit eigenen Projekten Verantwortung zu übertragen. Uns als Ausbildner hat es uns glücklich gemacht, mit wie viel Energie und Motivation unsere Jungen ans Werk gingen.“

Voll des Lobs für die Lehrlinge ist Tennis-Sektionsleiter Franz Lindner: „Es ist immer schön zu sehen, dass regionale Betriebe wie der Holzbaumeister Buchner die Vereine unterstützen. Wir laden die Buchner-Lehrlinge herzlich ein, unseren Tennisplatz auch aktiv zu nutzen!“