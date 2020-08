Zeugenaufruf: Suchaktion nach 77-Jähriger

Die 77-Jährige hat am Freitag (28. August) gegen 13 Uhr das Bezirksalten- und Pflegeheim Aigen-Schlägl zu Fuß verlassen. Zuletzt wurde die Dame am 28. August 2020 am Marktplatz Aigen gesehen. Die Abgängige ist circa 165 cm groß, 55 kg schwer, hat schwarze kurze Haare, trägt eine schwarz geblümte Hose und eine weiße kurzärmelige Bluse.

Die Feuerwehr Aigen-Schlägl hat auch einen Facebook-Aufruf gestartet:

Die Bevölkerung wird gebeten, jegliche Hinweise der Polizei Rohrbach unter der Telefonnummer 059133/4250 oder unter 133 bekannt zu geben.

