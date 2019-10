Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Alberndorf

Die Frau war am Montag um 18:55 Uhr in der Gemeinde Alberndorf alleine auf dem Heimweg zur Unterkunft. Auf einem Güterweg kam plötzlich von hinten ein bislang unbekannter Pkw und streifte sie. Sie kam zu Sturz, der Pkw setzte jedoch die Fahrt fort. Sie konnte noch nach Hause gehen und wollte zunächst keine Anzeige erstatten bzw. eine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Am Dienstag wurde sie dann aufgrund ihrer Schmerzen am rechten Fuß und im linken Schulterbereich von der Rettung ins Lkh Freistadt gebracht. Dort wurden ihre Verletzungen ambulant behandelt. Etwaige Zeugen werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Gallneukirchen unter der Telefonnummer 059133 4330 in Verbindung zu setzen.

