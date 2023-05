Zelt-Camper wählten Campingplatz Au zu den Top-Destinationen in Österreich

Mit Bestnoten am laufenden Band zeichneten die Nutzer von camping.info, der meistgenutzten Camping-Plattform im deutschsprachigen Raum, das „donAU-Stand'l“ aus: In einer aktuellen Reihung, die auf 150.000 Bewertungen beruht, wird die Anlage unter den fünf besten Campingplätze für Zelter in Österreich gelistet. „So eine Auszeichnung ist für eine fuzikleine Anlage, wie wir es sind, ein Wahnsinn. Großes Lob an unser gesamtes Team, das mit seinem Einsatz so einen Erfolg erst ermöglicht“, sagt Geschäftsführer Gerhard Ebner über die Bewertung.

Der Camping-Urlaub hat in den vergangenen Jahren zwei konträre Entwicklungen durchlaufen: Auf der einen Seite werden komfortable, hochwertige Unterkünfte gebucht – Stichwort: Glamping. Auf der anderen Seite erfährt das ganz einfache Zelten mit Rucksack und Iso-Matte eine Rückkehr. „Ich bin überzeugt, dass es wird noch mehr in dieser Richtung gehen wird. Einerseits aus finanziellen Gründen, andererseits auch deshalb, weil Camping mit dem Zelt eine besonders gute Möglichkeit bietet, Abstand von Stress und Hektik zu gewinnen.“ Immer mehr Menschen würden wieder Geschmack finden am naturnahen Urlaub mit Zelt, Gaskocher, Schlafsack und Isomatte. „Zu uns kommt das Teenager-Pärchen genauso wie ältere Urlauber. Vorgestern hat ein 77-jähriger Südkoreaner bei uns Station gemacht, der den Donauradweg von Donaueschingen bis ans Schwarze Meer entlangfährt“, sagt Ebner.

